Uomini e Donne, come procede tra Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon?

Sono passati circa tre mesi da quando Giulia Quattrociocche ha scelto nello studio di Uomini e Donne Daniele Schiavon, tra gli applausi del pubblico e tanta emozione. Da quel giorno, i due si sono allontanati dalla televisione; come procede la loro storia d’amore?

GIULIA E DANIELE INTERVISTATI DA UOMINI E DONNE MAGAZINE – La loro storia d’amore procede a gonfie vele, i due sono davvero felici. Giulia e Daniele sono stati intervistati da Uomini e Donne Magazine e hanno fatto tante rivelazioni sul loro futuro insieme.

“Questi primi mesi insieme vanno a gonfie vele. Ci stiamo conoscendo sempre di più in tutti gli aspetti del nostro carattere e della nostra quotidianità. Daniele è difficile da saper leggere e prendere, ma se sai come muoverti ti regala il cuore. Entrambi abbiamo ripreso le nostre vite di sempre: lui lavora la mattina e la sera si allena, mentre io lavoro al ristorante; appena possibile ci ritagliamo i nostri spazi. Dormiamo spesso insieme l’una a casa dell’altro, ma finalmente abbiamo trovato una sistemazione solo nostra” ha dichiarato la Quattrociocche al Magazine.

Non mancano i litigi, ovviamente, a causa dei loro carrateri molto determinati.

“Siamo due persone con delle personalità forti quindi lo scontro è naturale. Io e Daniele siamo molto definiti nel nostro carattere: due persone formate e con dei punti di vista strutturati. Dove abbiamo posizioni diverse arriviamo alla discussione, ma tutto diventa costruttivo quando si impara ad abbracciare e capire anche l’idea dell’altro” ha svelato Giulia. Daniele, invece, trova divertente alcuni aspetti di lei: “Giulia è testarda, vuole sempre avere ragione, ma paradossalmente è proprio questo che mi ha fatto innamorare di lei, perché mi sa tenere testa. Difficilmente ammette a parole di aver sbagliato, ma quando se ne accorge cambia atteggiamento e io mi diverto a vederla cercare di recuperare”.

GIULIA E DANIELE PRONTI PER LA CONVIVENZA – Giulia continua a lavorare al ristorante mentre Daniele lavora durante il giorno e la sera si allena. Tuttavia, i due non vedono l’ora di andare a convivere così da godersi a pieno la loro storia d’amore.

“Non vediamo l’ora di fare questo passo. Chiunque abbia cercato un affitto a Roma sa che si tratta di un percorso a ostacoli. Abbiamo iniziato la nostra ricerca con l’intento di trovare qualcosa che andasse d’accordo con le nostre esigenze lavorative. Dopo aver individuato la zona giusta, la fortuna ha voluto che un mio amico avesse proprio lì un appartamento da cui stavano andando via gli inquilini e lo abbiamo preso al volo” hanno dichiarato.

“Ci trasferiremo in un bilocale con un ampio salotto dotato di angolo cottura. Ora cercheremo di arredare tutto a nostro gusto. Giriamo per negozi e banche per capire come poter affrontare questa esperienza tutta nuova. Sarà la nostra prima volta” ha rivelato Daniele Schiavon, il quale spera non ci sia nulla di rosa all’interno dell’abitazione!

SAN VALENTINO ALLE PORTE: COME FESTEGGERANNO I DUE? – Con il San Valentino alle porte, la domanda del Magazine è stata spontanea. Giulia ha risposto così: “Non amiamo queste ricorrenze, ma sicuramente faremo qualcosa perché il quattordici è il nostro mesiversario. Da novembre a oggi saranno tre mesi insieme. Uno dei nostri giorni più romantici è stato proprio il primo mesiversario, quando Daniele mi ha portata in una villa”.

Daniele, inoltre, ha ricordato il loro primo mese insieme e la famosa sorpresa in villa: “Ho deciso di fare insieme a lei un pranzo speciale nella stessa villa dove si è sposato e ha fatto il ricevimento di nozze mio fratello. Avevamo una sala solo per noi dove mangiare. Il quattordici sarà un’altra buona occasione per passare una serata in intimità”.