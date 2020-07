Uomini e Donne: confermata la frequentazione tra Alessandro Zarino e Francesca Brambilla

Alessandro Zarino, dopo la partecipazione a Uomini e Donne come tronista e la scelta ricaduta su Veronica Burchiello, poi durata fuori abbastanza poco, è pronto a ricominciare. Pare, infatti che abbia intrapreso una relazione con un personaggio della tv molto noto.

ALESSANDRO ZARINO E FRANCESCA BRAMBILLA INSIEME? UNA PRIMA SMENTITA DI LUI – Già in passato si era vociferato di una presunta relazione di Alessandro Zarino con Francesca Brambilla, la showgirl di canale 5. Zarino, però, ci tenne, attraverso la pagina di Amedeo Venza ufficiale, a smentire il tutto, dichiarando che tra i due non c’era alcuna relazione.

In molti poi hanno pensato che all’epoca Zarino avesse smentito una presunta relazione ma non una frequentazione che pare proprio ci sia stata. A confermalo ci sono alcune immagini sui social e le parole della stessa Brambilla.

ALESSANDRO ZARINO E FRANCESCA BRAMBILLA STANNO INSIEME? LE PAROLE DI LEI – A confermare la relazione di Francesca con Alessandro è sicuramente un post su Instagram nel quale le viene chiesto se il suo cuore attualmente è impegnato e lei risponde ”Chissà” con tanto di cuore. Parola che insomma lasciano molto spazio all’immaginazione.

Dopo poco poi sono state pubblicate delle foto nelle quali si intravedono loro due insieme allo zoo. Insomma una vera e propria uscita da fidanzati e dunque si presuppone che i due stiano finalmente insieme, ma non è finita qui.

Dopo qualche giorno i due hanno pubblicato due foto, sui rispettivi profili social, nelle quali sembrano scambiarsi messaggi attraverso delle frasi scritte in inglese. Insomma ci sono abbastanza indizi per affermare che tra i due è nata una relazione.

LE PAROLE DI FRANCESCA BRAMBILLA – Ma le dichiarazione della Brambilla non sono finite qui. In un’intervista per ”IlGiornale.it” ha dichiarato: ”L’amore è arrivato così, per caso. Un colpo di fulmine. Non ci conoscevamo, ma le cose migliori arrivano così, all’improvviso.”