Uomini e Donne, coppia del Trono Over: “A settembre il grande passo: la convivenza”

A distanza di tempo dalla fine del loro percorso nel Trono Over di Uomini e Donne, Aneta Buchtova e Diego Tavani hanno deciso di aggiornare i loro fan. In una recente intervista, infatti, i due ex volti di UeD hanno deciso di rivelare un loro progetto di coppia.

“A settembre il grande passo: la convivenza” – Dopo una breve frequentazione con Armando Incarnato, Aneta ha incontrato Diego. Ed è proprio nello studio di Uomini e Donne che è sbocciato l’amore tra i due. A distanza di mesi dalla scelta di viversi la loro storia lontano dalle telecamere, sono arrivate importanti novità.

Intervistati dal magazine del dating-show, Diego e Aneta hanno voluto annunciato un loro progetto di coppia: la convivenza. La coppia ha così deciso di compiere un importante passo:

“A settembre conviveremo: mi trasferirò a casa di Aneta. Ho le chiavi di casa già da qualche tempo, ma è più che altro un discorso logistico perché altrimenti ogni volta bisognerebbe aprire il cancello, e poi non parliamo delle spese per gli spostamenti in macchina e in motorino… vero?”.

I fan della coppia dovranno attendere per vederla convolare a nozze. L’ex Cavaliere, prima di sposarsi, desidera raggiungere una stabilità economica. Tavani ha inoltre raccontato un altro aneddoto: il primo incontro di Aneta con suo figlio:

“Aneta e io stavamo cenando in un ristorante e a un certo punto ci si è trovato anche mio figlio, Leonardo, perché è molto amico di un ragazzo che lavora là e si erano dati appuntamento per uscire dopo il turno. In quel frangente Aneta e Leonardo si sono finalmente potuti conoscere dal vivo. Credo sia andata bene, mio figlio mi ha dimostrato di apprezzarla molto e mi chiede spesso di lei”