Uomini e Donne, coppia del trono over si lascia: “La nostra storia è giunta al termine”

Diego Tavani e Aneta Buchtova hanno concluso la loro relazione dopo nove mesi a seguito della loro conoscenza nel dating show Uomini e Donne. Ad annunciare la fine della storia d’amore l’ex dama del parterre femminile con una stories su Instagram.

Le parole di Aneta

“Ciao a tutti, visto l’affetto che mi avete sempre dimostrato, dato probabilmente anche per il mio modo di essere stata sempre sincera e trasparente, mi sento di dirvi che la storia con Diego è giunta al termine” ha esordito la donna sui social.

Stando alle sue parole, l’uomo avrebbe deciso di chiudere la relazione chiedendo una pausa di riflessione: “Quella che lui mi dichiarava come una pausa di riflessione a cui non ho mai creduto, si è rivelata purtroppo un modo poco maturo e privo di confronto che mi porta a considerare definitivamente chiusa la nostra storia”. Diego, invece, ha deciso di non dire nulla per adesso.

L’amore nato a Uomini e Donne

I due si sono conosciuti a Uomini e Donne e hanno deciso di abbandonare il programma insieme a maggio. Diego, tempo priva, aveva frequentato anche Ida Platano ma le cose non sono andate affatto bene.

Successivamente, l’incontro con l’imprenditrice romana: “Ci siamo incontrati tanto, vivendola è uscito fuori il fuoco. Ora c’è la sensazione di voler andare avanti, è tutto così perfetto”.