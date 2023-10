Uomini e Donne continua a rappresentare una valida opportunità per riuscire a trovare l’anima gemella. Tanti ragazzi e ragazze scelgono di partecipare al programma con la speranza di potersi innamorare ed uscire felici e pronti a vivere una nuova storia d’amore.

Tanti volti ormai sono diventati noti al pubblico a casa, nel Trono Over sono anni che vi sono presenti uomini e donne alla ricerca dell’amore. Tra i protagonisti di sicuro vi è Gemma, colei che è diventata la figura portante del programma, tra amori finiti male e litigi comici con Tina Cipollari.

Ad ogni modo non è solo Gemma a frequentare attivamente il programma, anche Roberta Di Padua è presente da diverse stagioni. La dama ha vissuto alcune frequentazioni all’interno del programma, tutte non andate a buon fine. Quest’anno ritorna negli studi con il desiderio di poter finalmente trovare l’uomo giusto.

Chi è il nuovo corteggiatore di Roberta

Nella puntata del 4 ottobre si è presentato un nuovo ragazzo: “Mi chiamo Ermes Dinho Faccoli, ho 35 anni e vengo da Brescia”. Ermes ha dichiarato il suo interesse per Roberta, esprimendo la sua piena preferenza.

La Dama si è subito interessata al nuovo corteggiatore, accettando già un’uscita. Ma per i più attenti, dove abbiamo già visto Ermes? A quanto pare per il ragazzo, gli studi televisivi non sono una novità. Il corteggiatore ha un discreto numero di follower su Instagram ed in passato ha partecipato ad una sfilata di intimo a Ciao Darwin, ottenendo un riscontro notevole. Sarà questo motivo di discussione in studio?