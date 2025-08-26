Uomini E Donne, la scelta sorprendente di due ex corteggiatrici

Generalmente, alla partecipazione ad alcuni programmi televisivi come “Uomini E Donne” o “Temptation Island”, segue un periodo di fama e notorietà. Proprio per questo motivo, molti decidono di intraprendere questi percorsi con delle intenzioni, che non rientrano in quelle indicate dal format. L’obiettivo principale è quello di entrare nel mondo dello spettacolo velocemente.

Non bisogna fare di tutta l’erba un fascio. Recentemente, alcune ragazze si sono distinte da questa tendenza. Una è Nadia Di Diodato, non scelta di Gianmarco Steri. La giovane ha deciso di non intraprendere la carriera da influencer, ma ha optato per un’altra strada. Tramite un post, pubblicato su Instagram, l’ex corteggiatrice ha elogiato la sua terra d’origine, l’Abruzzo. Proprio qui, Nadia insieme alla sua famiglia lo scorso 9 Agosto, ha aperto un bar; di cui lei stessa si occupa.

Un’altra ragazza è sempre un’ ex corteggiatrice di Gianmarco Steri. Il suo nome è Francesca Polizzi. La giovane romana è una studentessa poliglotta. Tra le lingue che conosce perfettamente rientra il cinese. La ventiquattrenne ha fatto della sua passione per la cultura orientale un vero e proprio lavoro. Tramite, infatti, i video che pubblica su Tik tok, rivela al mondo dei social gli usi ed i costumi cinesi.

Non è finita qui. Tra i personaggi che fanno eccezione, rientra anche Jenny Guardiano. Dopo l’addio definivo al d-j Tony Renda, la ventottenne ha deciso di abbandonare la sua terra d’origine, la Sicilia; per trasferirsi altrove. Attualmente, la modella vive a Dubai. Qui, insieme ad una sua amica, ha aperto un’attività nell’ambito turistico.

Non resta che augurare il meglio a queste giovani donne imprenditrici, che hanno deciso di non cavalcare l’onda momentanea ed effimera del successo.