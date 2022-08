Uomini e Donne, cosa c’è tra Davide Donadei e Roberta di Padua? La spiegazione dell’ex tronista

Dalla fine della sua storia con Chiara Rabbi, conosciuta a Uomini e Donne, Davide Donadei non ha smesso di finire nel mirino del gossip. A far esplodere il web, però, è stata la segnalazione ricevuta da Deianira Marzano nella serata di ieri.

Stando alle immagini rese note su Instagram, Davide è stato beccato a cena con una nota ex Dama del dating-show. Davanti al caos che è scoppiato dopo la pubblicazione degli scatti, l’ex tronista è dovuto intervenire sui social.

COSA SUCCEDE TRA I DUE? – Durante l’esperienza a UeD, ai fan non è affatto sfuggito il feeling nato tra Donadei e Roberta Di Padua. Scelta Chiara, l’ex tronista si è immerso totalmente nella loro relazione. Poche settimane fa, però, l’oramai ex coppia ha annunciato la rottura.

Dopo l’esperienza al dating-show, sembrava che l’attrazione tra Davide e l’ex Dama fosse oramai un ricordo. A smentire ciò sono gli scatti che nella serata di ieri sono divenuti virali. Le immagini in questione ritraggono Donadei, attualmente a Napoli, a cena con la Di Padua.

A lanciare lo scoop è stata la Marzano, arrivando a smentire ciò che in passato è stato dichiarato da Davide. In una diretta Instagram, proprio l’ex tronista aveva ammesso di non aver più sentito Roberta dopo la fine di Uomini e Donne.

Successivamente agli scatti incriminati, all’esperta del gossip, arriva una nuova e spiazzante segnalazione di una follower: “Ero in quell’albergo e posso assicurare che la signora ha passato la notte con lui”. Ritrovandosi al centro delle critiche, Davide ha deciso di chiarire quanto è accaduto.

LA SPIEGAZIONE DI DAVIDE – Dopo le segnalazioni dell’esperta del gossip, alcuni utenti di Instagram hanno iniziato ad ipotizzare che Davide e Roberta si sentissero da tempo. Donadei ha voluto smentire tale rumor, pubblicando nelle IG Stories le sue conversazioni con l’ex Dama.

Nei messaggi mostrati da Davide, non si nota nulla di compromettente o ambiguo. I due, infatti, si contattavano per gli auguri di compleanno o per commentarsi, di tanto in tanto, le IG Stories a vicenda. Donadei, inoltre, ha così esordito su Instagram:

“Dal 29 luglio dopo che ho reso pubblica la storia finita con Chiara, lei mi ha scritto come stai. Fine. Ieri dopo la diretta su Ig, Roberta era qui e abbiamo deciso di mangiare insieme accanto all’hotel nel quale ero. Io la guerra non la voglio fare, se avessimo voluto fare giochini strani di certo non mi sarei andato a mangiare la pizza in una pizzeria stra piena.Ho passato una serata tranquilla, avevamo c ose di cui parlare. Sono quasi due mesi che sono da solo, se dovessi decidere di vedere una ragazza forse non dovrei dare conto a nessuno. Non capisco il senso delle foto”.

Il ragazzo ha così concluso la sua spiegazione: “Non voglio fare la guerra, non conviene, voglio portare rispetto, le nostre vite vanno avanti e basta. Se ieri avessi voluto non mi avrebbe visto nessuno, ve lo dico con il cuore in mano. Non pensate in mala fede”.