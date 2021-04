Uomini e Donne, cresce la curiosità per Ida Platano: “Un incontro bellissimo”

Negli ultimi giorni, nello studio di Uomini e Donne c’è stato un attesissimo ritorno. È infatti tornata sul parterre del Trono Over Ida Platano, volto noto del programma. Sebbene sia da poco nuovamente nel dating show, la Dama ha già catturato l’attenzione dei fan per alcune rivelazioni fatte sui social.

“Un bellissimo incontro” – Dopo la turbolenta storia con Riccardo Guarnieri, la Platano ha deciso di dare una seconda possibilità all’amore. Tornata nel parterre più seguito di Mediaset, la Dama sta già facendo parlare di sé.

Molto attiva sui social, dove non manca di aggiornare i follower su ciò che le accade, Ida ha voluto fare un’inaspettata rivelazione. Nelle sue IG Stories, la donna ha chiesto ai fan: “Come state? Io bene, bene. Ieri ho avuto un bellissimo incontro”.

A queste parole, i fan di UeD sono presto impazziti di curiosità. Il pubblico ha subito pensato che la Dama stesse parlando di un incontro avvenuto con uno dei due Cavalieri che hanno catturato il suo interesse, Marco o Luca Cenerelli.

A fare il tifo per lei è Gemma Galgani, tra i protagonisti indiscussi del Trono Over e con cui Ida ha stretto una forte e solida amicizia. “La gioia più grande è sentire che hai ritrovato l’entusiasmo! Questo per me è il regalo più bello che potessi ricevere”, ha così scritto la Dama bionda.

Davanti a queste tenere parole, il volto di Uomini e Donne ha voluto condividerle, replicando con una dolce dedica: “Amore mio, non ti abbandonerò mai, sei importante!”.