Uomini e Donne, crisi in studio: tutto quello che vedremo oggi

Nella giornata di oggi, 25 gennaio 2021, andrà in onda l’ultima parte della puntata di Uomini e Donne registrata il 12 gennaio. Sarà un appuntamento pomeridiano molto difficile a causa di una profonda aria di crisi all’interno del dating show. Ecco tuto quello che vedremo oggi dalle 14.45 su Canale 5 e riportato dal blog Gossipetv.

CRISI PER RICCARDO GUARNIERI E ROBERTA DI PADUA – Al centro dello studio, i due spiegheranno di stare vivendo un periodo di forte crisi. Nello specifico, dopo il ritorno di Ida Platano, Riccardo e Roberta hanno avuto delle incomprensioni. Nella puntata di oggi vedremo un Guarnieri molto infastidito a tal punto da abbandonare la postazione al centro e tornare seduto al suo posto nel parterre maschile. Inoltre, arriverà un nuovo pretendente per Roberta Di Padua, la quale però non sarà intenzionata a conoscerlo.

SOPHIE CODEGONI: PESANTI LITIGI CON I CORTEGGIATORI – Successivamente al trono over, si passerà a quello classico con Sophie Codegoni al centro dello studio. Inizialmente la tronista guarderà un video con uno sfogo di Matteo Ranieri andato in onda dopo l’esterna di Sophie e Giorgio. Nello specifico, la tronista fece spegnere le telecamere per baciare il suo corteggiatore ed è per questo che Matteo ha espresso il suo più profondo rammarico.

Successivamente lo studio vedrà l’esterna tra Sophie e Matteo, i quali hanno superato le incomprensioni. Il corteggiatore ha preferito non organizzare nulla in particolare poiché il suo obiettivo era quello di chiarire con la ragazza. Tuttavia, nonostante la serenità riconquistata con Matteo, Sophie avrà dei grandi problemi con Giorgio.

L’esterna mandata in onda sarà disastrosa e ricca di litigi tra i due. Le polemiche non cesseranno nemmeno nello studio, soprattutto a causa del nervosismo di Sophie Codegoni. Secondo la tronista, Giorgio non risponde ai messaggi e, come se non bastasse, dichiarerà di trovarlo noioso e mai attento alle dinamiche. Inoltre, la Codegoni svelerà di non aver provato molto trasporto fisico durante il bacio con Giorgio e questo manderà il ragazzo su tutte le furie, tanto da abbandonare lo studio.