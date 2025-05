Uomini e Donne, aria di crisi per una coppia del Trono Over? “Lei ha preso una posizione”

Da quanto emerso da una segnalazione giunta sui social, una coppia sbocciata da poco a Uomini e Donne sarebbe già in crisi. Si parla di Giuseppe Molonia e Rosanna Siino, ex protagonisti del Trono Over del dating show di Maria De Filippi.

“Lei ha preso una posizione” – Nella giornata di ieri, a Lorenzo Pugnaloni è giunta una segnalazione da parte di una fan di una nota coppia di UeD. Si tratta di due ex protagonisti dell’ultima edizione del Trono Over del dating show. Stando a quanto raccontato all’esperto di gossip, tra Giuseppe e Rosanna tirerebbe aria di gossip:

“Ciao, ho visto Giuseppe Molonia di Uomini e Donne all’Ipercoop, centro commerciale Eur Roma 2. Stava parlando con la cassiera che gli ha chiesto come stava. Lui ha risposto ‘diciamo bene, anzi mica tanto bene’. E lei ha risposto ‘i primi litigi’ e lui ‘un po’ di più’. La ragazza gli ha poi detto: ‘Se non va bene che fa torni lì in trasmissione?’ e lui ha risposto ‘no, la cercherò fuori’”.

Successivamente, Pugnaloni è tornato sull’argomento, rivelando di aver contattato personalmente Rosanna. Da quanto rivelato dall’esperto di gossip, l’ex Dama ha confermato la segnalazione:

“Purtroppo la crisi tra Giuseppe Molonia e Rosanna Siino è reale e non si tratta di una semplice lite. Ho appena sentito lei e mi ha confermato la segnalazione e che lei ha preso una posizione”.