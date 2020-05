Uomini e Donne, crisi tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi? Risponde lei

Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne, dopo l’esperienza televisiva ha intrapreso una relazione con Kevin Bonifazi, calciatore della Spal e residente a Ferrara. In questo periodo, i due sono lontani poiché il ragazzo si trova nella sua città e Angela a Napoli con la famiglia. Questa situazione non ha di certo aiutato la coppia, probabilmente in crisi.

ANGELA E KEVIN IN CRISI? – Nelle scorse settimane, infatti, una voce ha iniziato a circolare sul web circa una crisi tra i due. Eppure sembravano così innamorati! In molti non hanno mai creduto alla buona fede di Angela, soprattutto dopo la fine di Uomini e Donne e la sua storia durata meno di una settimana con Alessio Campoli. Tuttavia, la storia con Bonifazi sembrava stesse procedendo a gonfie vele. Cosa sarà successo?

I fan si accorsero di questa crisi grazie ai loro profili Instagram: i due avevano smesso di seguirsi, mossa molto ambigua per una coppia. Sicuramente un forte litigio, amplificato dalla difficile situazione che il Paese sta vivendo, non ha aiutato i due ragazzi a chiarirsi completamente.

ANGELA RISPONDE AI FAN – L’influencer napoletana, sorella di Chiara, ha però risposto alle innumerevoli domande su Kevin Bonifazi. “Kevin? State ancora insieme?” ha chiesto un follower curioso. La risposta della Nasti è apparsa agli occhi dei fan un tantino fredda, quasi come se si fosse imposta di rispondere; “Sì” ha chiarito Angela, senza troppi giri di parole.

Una risposta secca, senza troppe spiegazioni, che ha fatto incuriosire ancor di più i suoi follower. Come vanno realmente le cose tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi? I fan non sono del tutto convinti delle parole dell’influencer.