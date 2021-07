Uomini e Donne, crisi tra Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia?

Eleonora Rocchini l’abbiamo conosciuta quando decise di partecipare a Uomini e Donne per corteggiare Oscar Branzani. La ragazza infatti uscì proprio con il tronista dal programma. Tuttavia, la loro relazione è finita già da un po’ di tempo e i due non sono rimasti in buoni rapporti, almeno non all’inizio.

LA STORIA CON NUNZIO MOCCIA – Eleonora, nonostante mille difficoltà, decise di intraprendere una relazione con Nunzio Moccia, ex fidanzato di Dalila Branzani. Questa storia finì spesso al centro del gossip proprio perché il ragazzo era l’ex della sorella di Oscar. Tuttavia, tra alti e bassi i due non si sono mai lasciati e proprio qualche mese la coppia si è fatta reciprocamente delle belle dichiarazioni d’amore.

ARIA DI CRISI? – I follower più attenti della Rocchini hanno notato che tra i due però potrebbe esserci qualche problema. Aria di crisi in vista? Ecco cosa hanno notato i fan. In primis, pare che entrambi abbiano smesso di seguirsi su Instagram, un chiaro segnale che c’è qualcosa che non va.

Inoltre, i tag nelle foto non sono più presenti, segno che i due potrebbero aver attuato la stessa tecnica: ovvero quella di bloccarsi a vicenda. Inoltre, una serie di Instagram stories è saltata all’occhio dei follower.

“Non cercare negli altri quello che vorresti diventare tu, diventa chi ameresti” sono le parole pubblicate proprio da Nunzio Moccia. Anche Eleonora, però, si è data da fare pubblicando diverse stories tra cui una che esortava ad allontanare le persone nocive dalla propria vita. Qual è la verità? Per vedere le stories, cliccate qui.