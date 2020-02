Uomini e Donne, crisi tra Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon?

In queste ore i fan di Uomini e Donne stanno cercando prove su una possibile crisi tra Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon, usciti pochi mesi fa dal programma di Maria De Filippi.

ARIA DI CRISI TRA I DUE? – Pare che Giulia abbia condiviso una citazione di Frida Kahlo molto criptica sui social: “Ho lasciato la gelosia e mi misi a pensare… Che ognuno va dove vuole stare e perde ciò che vuole perdere”. Con tutta probabilità i fan hanno attribuito questa frase proprio al fidanzato Daniele Schiavon. Quest’ultimo, inoltre, è apparso in diverse Instagram Stories che lo ritraggono ad una festa in maschera da solo con i suoi amici.

I FAN CONTATTANO GIULIA – Pare che i followers abbiano contattato privatamente l’ex tronista romana per saperne di più ma per ora la ragazza non ha risposto a nessuno. Daniele darà qualche spiegazione? Per ora nulla è stato confermato ma pare proprio che tra i due ci sia una crisi. Poco tempo fa i due erano stati intervistati da Uomini e Donne Magazine ed erano intenzionati ad andare a convivere. Cosa sarà cambiato?