Uomini e Donne: crisi tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta?

Alcuni fan della coppia formata da Natalia Paragoni e Andrea Zelletta cominciavano a preoccuparsi a causa della quarantena che stavano trascorrendo separati. Lei in Valtellina dai suoi, e lui a Taranto con la sua famiglia, stanno passando questa quarantena molto distanti.

NATALIA E ANDREA: CRISI? – Ma l’idea di una presunta crisi, come riporta anticipazionitv.it, è nata dal fatto che i fan più attenti hanno notato che i due in alcune stories apparivano molto tristi. Ci ha pensato poi la stessa Natalia a far cambiare idea a tutti. L’ex corteggiatrice ha infatti pubblicato una storia su Instagram, dove lei e Zelletta appaiono insieme in un’abitazione che sembra essere quella dove convivono a Milano. Natalia, nel video mostrato, è intenta a fare una maschera al fidanzato.

NATALIA E ANDREA HANNO VIOLATO LA QUARANTENA? – I due ragazzi che si sono mostrati insieme, da un lato hanno rassicurato i fan, dall’altro si sono mosse numerose critiche. Alcuni hanno pensato che i due ragazzi abbiano violato la quarantena per vedersi. Forse però entrambi avevano da lavorare nel capoluogo lombardo e dunque lo spostamento era consentito.

LE CRITICHE DI NATALIA A IVAN – Qualche fan ha chiesto a Natalia cosa lei pensasse dell’ex tronista spagnolo, Ivan Gonzalez, in merito alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2020. La sua risposta non è stata proprio delle migliori. Lo ha definito ‘privo di contenuti’ a tal punto che subito scelse di non corteggiarlo più.

NATALIA E IVAN: OGGI PIU’ FELICI CHE MAI – Nessuna crisi tra due, e per ricordare il loro stare bene insieme e la loro felicità, vi riportiamo alla mente la sorpresa fatta da Andrea a Natalia per il suo compleanno, prima che le restrizioni imposte dal governo li costringessero alla lontananza. Il ragazzo fece un discorso che all’epoca commosse tutti, compresa la bella Natalia.