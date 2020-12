Uomini e Donne, crisi tra Pietro e Rosa: piccoli screzi con la famiglia di Tartaglione?

Come è ben noto da qualche settimana, c’è aria di crisi per una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Si tratta di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che, ancor prima della conferma ufficiale, sono stati al centro del rumors. Non si sanno ancora i motivi che hanno portato a questa pausa, ma c’è chi ipotizza che dietro ci sarebbero dei piccoli screzi tra la famiglia Tartaglione e l’influencer.

TENSIONI CON LA COGNATA? – Solo qualche settimana fa si è iniziato a parlare del difficile periodo che sta attraversando l’amata coppia. Qualche giorno fa, dopo tante chiacchiere e rumors, Rosa ha deciso di far chiarezza sulla questione. Tramite IG Story, la Perrotta ha deciso di spiegare a grandi linee la situazione, senza ovviamente scendere nei dettagli:

“Ci sono persone, un bambino e una famiglia che devo tutelare prima di ogni cosa. Non sapevo e non so tutt’ora cosa dire nello specifico. Quello che succede è palese: il mio compagno e io stiamo attraversando un momento molto delicato e particolare. Non posso dire sì, no o forse”.

Sebbene non siano stati rivelate le cause che hanno provocato la crisi tra i coniugi, si mormora che Rosa abbia litigato con la famiglia di Pietro. Stando a questi rumors, inoltre, si parlerebbe di piccoli screzi con la cognata Adele, di cui l’influencer è sempre stata molto amica. A prova di ciò è il fatto che le due donne abbiano smesso di seguirsi su Instagram.

Le voci, però, non si fermerebbero qui. Infatti, sembrerebbe che il piccolo Domenico, il figlio della coppia di Uomini e Donne, trascorrerebbe sempre il suo tempo con la famiglia di Rosa, non stando mai quindi con i nonni e gli zii paterni. Come replicheranno i due diretti interessati a questi rumors?