Uomini e Donne, crisi tra Roberta Giusti e Samuele Carniani? La risposta dell’ex tronista

Roberta Giusti ha risposto ad alcune domande dei follower mettendo in chiaro come stanno le cose con il suo fidanzato

Roberta Giusti e Samuele Carniani si sono conosciuti all’interno di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi. Ad oggi sono ancora una coppia ma nelle ultime ore è circolata una voce su una possibile crisi tra loro. Non è bastato l’intervento dell’ex tronista per placare il gossip.

Crisi in corso? Interviene Roberta

L’ex tronista ha risposto ad alcune domande dei follower tramite l’apposito box. Per l’occasione, la giovane ha deciso di mettere in chiaro come stanno le cose con il suo fidanzato, anche per evitare le stesse domande. Tra lei e Samuele va tutto bene, ma essendo in due città diverse non è facile vedersi tutti i giorni.

“Ne approfitto subito per chiarire la cosa visto che il 95% delle domande che mi arrivano sono di questo tipo. Io e Samu stiamo vivendo in due città diverse, lui è tornato ad Arezzo e io mi alterno tra Roma e Borgo quindi non ci vediamo tutti i giorni come succedeva fino a un mese fa, ma stiamo affrontando la distanza.

Ovviamente ci vediamo meno ma le cose vanno bene. Nonostante siamo una coppia nata in tv, c’è sempre da calcolare che ognuno ha la sua vita da portare avanti e noi ce la caviamo piuttosto bene a riuscire ad incastrare tutto. Se non mettiamo storie insieme per più di tre giorni non vuol dire che ci siamo lasciati” ha detto Roberta.

Nonostante questa lunga spiegazione, le parole dell’ex tronista non hanno convinto proprio tutti: “Secondo me a questo giro con Samuele siete in crisi”. Anche qui Roberta è stata chiara: “Capisco la curiosità ma qua tocchiamo i limiti dell’immaginazione”.