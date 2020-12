Uomini e Donne, crisi tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso? Parla l’ex tronista

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, tra alti e bassi, continuano a vivere la loro storia d’amore. Tuttavia, anche alle migliori coppie capita di vivere un momento no, ma non per questo il sentimento debba necessariamente finire. In questo periodo, i due stanno vivendo un momento assai complicato.

TERESA LANGELLA E ANDREA DAL CORSO: UNA STORIA NATA A UOMINI E DONNE – Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sono conosciuti a Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi. I due hanno vissuto molti alti e bassi e l’ex tronista non era convinta dell’interesse del suo corteggiatore.

Nonostante molte differenze tra i due, alla fine Teresa Langella ha deciso di scegliere con il cuore Andrea Dal Corso, il quale però non si presentò dopo aver scambiato alcune parole con il padre di Teresa. Successivamente, dopo diverse peripezie, i due hanno deciso di fidanzarsi e andare a convivere insieme a Milano.

Purtroppo, o per fortuna, Teresa ha iniziato a lavorare in un programma radio a Roma e questi li ha divisi. La coppia continua a vivere la loro storia d’amore ma la distanza spesso prende il sopravvento lasciando spazio anche alla paura. In questo periodo, infatti, Teresa Langella non è felice al cento per cento e ha deciso di comunicarlo ai follower.

LE PAROLE DI TERESA LANGELLA – “Vi parlo a cuore aperto: per me a lungo tempo è un limite. Io la vivo malissimo. Abbiamo voluto prenderci questo momento senza interferenze, vivendo anche la nostra privacy” ha ammesso l’ex tronista su Instagram I due non si sono lasciati ma la distanza spesso sembra insormontabile.