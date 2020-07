Uomini e Donne, Cristian Galella e Tara Gabrieletto: nuovi amori?

Ormai la storia tra Tara Gabrieletto e Cristian Galella è giunta al capolinea. I due si erano sposati da diverso tempo e si conoscevano da altrettanti anni. La loro storia era cominciata a Uomini e Donne, lui il tronista e lei la sua corteggiatrice, dopo il matrimonio qualcosa sembra essere andato storto.

UOMINI E DONNE: TARA E CRISTIAN SEPARATI, NUOVI AMORI PER I DUE – E’ ormai ufficiale: a dichiararlo è stato Cristian Galella che ha informato i fan sul suo profilo privato. Da quando si sono lasciati ci si chiede spesso se uno dei due, o entrambi, avessero già trovato un nuovo amore.

Per quanto riguarda Tara è stata sorpresa in compagnia di un uomo misterioso all’interno di un locale, ma per ora non possiamo dire di più in quanto non sappiamo chi sia questa persona e se realmente potrebbe esserci stato qualcosa tra i due.

Su Cristian, invece, si è vociferato di una vicinanza ‘anomala’ con la sua amica Mina, eventuale relazione però che lo stesso Cristian avrebbe smentito. Inoltre si è notata una certa vicinanza con Selvaggia Roma, durante una serata di lavoro.

Altri hanno invece dichiarato di aver visto Selvaggia molto vicina ad un ex tronista: Alessio Lo Passo. Nel frattempo Cristian ha smentito le notizie dichiarando che sono false e infondate. E voi cosa ne pensate delle sue parole?