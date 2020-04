Uomini e Donne: Cristina Incorvaia difende un corteggiatore di Giovanna Abate

In questi ultimi giorni sta andando in onda Uomini e Donne in una versione del tutto nuova. Le protagoniste indiscusse sono Giovanna Abate per quanto riguarda il trono classico, e Gemma Galgani per quanto riguarda il trono over. Non sono mancate, però, ancora una volta le polemiche.

IL NUOVO FORMAT DI UOMINI E DONNE – La nuova versione del programma Uomini e Donne non prevede alcun contatto. Le conoscenze avvengono tramite pc e dei messaggi. Giovanna, però, prima di iniziare un nuovo percorso ha dovuto fare i conti con le sue vecchie conoscenze. In particolar modo la ragazza non ha apprezzato le parole di Sammy Hassan.

SAMMY HASSAN DELUDE GIOVANNA – Sammy ha svelato di aver avuto alcuni problemi in questi giorni in casa a causa della quarantena. Ha poi dichiarato apertamente di non aver pensato ogni giorno a Giovanna. Quest’ultima subito dopo si è lamentata di quanto il suo corteggiatore aveva dichiarato e ha ribadito di essere rimasta molto delusa.

INTERVIENE CRISTINA INCORVAIA A DIFESA DI SAMMY – Cristina Incorvaia, che ha partecipato a Uomini e Donne, per quanto riguarda la versione over, ha fatto una storia sul suo profilo Instagram intervenendo nella vicenda. La donna aveva partecipato a Temptation Insland col suo ex David, conosciuto proprio all’interno della trasmissione, aveva instaurato un ottimo rapporto con Sammy. Per questo motivo lo ha difeso.

LE PAROLE DI CRISTINA INCORVAIA – La giovane ha donna ha dichiarato: ” di fronte a certi atteggiamenti ora mi sento di dover dire il mio pensiero. Ho conosciuto Sammy a Temptation Island ed è nata una bella amicizia che prosegue tutt’ora. Un uomo con valori solidi, difficili da trovare oggi. Un padre esemplare, affettuoso e attento. Chi lo conosce meglio di me può confermare ciò che scrivo. Se ti senti troppo ”tronista” e ti elevi a donna a cui tutto è dovuto senza dare…non puoi avere accanto persone umili e vere perchè non ti sentirai importante…loro amano non soddisfano esigenze come umili servi”

L’ATTACCO A GIOVANNA – Naturalmente le parole che vi abbiamo appena riportato sono un chiaro attacco alla tronista Giovanna. La ragazza è stata definita ‘troppo tronista’ e come se pretendesse che dovesse esserle tutto dovuto. Ma come reagirà Giovanna a queste parole quando le leggerà? E voi siete d’accordo con le parole di Cristina? Certo è che ora Giovanna si trova in casetta per le registrazioni del programma, forse qualcuno della direzione le riporterà le parole di Cristina e lei risponderà in dirette, vi staremo a vedere. Nel frattempo per vedere la storia della Incorvaia clicca qui.