Uomini e Donne: critiche per Andrea Dal Corso: ”Cafone, maleducato”

In questi ultimi giorni si è parlato molto di una celebre coppia nata a Uomini e Donne: Teresa Langella e Andrea Dal Corso. In molti hanno pensato che tra i due ci fosse una crisi in atto e per questo hanno tempestato i due ragazzi di domande.

L’insistenza dei fan non è stata ben retta da Andrea Dal Corso, il quale sarebbe stato accusato da una ragazza di aver risposto in modo molto maleducato. Non si può dire lo stesso di Teresa Langella che non si è lasciata scalfire dai tanti commenti.

ANDREA E TERESA: CRISI? – Stando alle loro parole ci sarebbe una crisi, ma Andrea ci ha tenuto a ribadire che anche se il loro amore è nato sotto i riflettori di Uomini e Donne, è comunque una storia che adesso è privata. In ogni caso ci sarebbero dei problemi, anche se non c’è stata nessuna rottura definitiva.

Andrea ha pubblicato diversi commenti e offese che gli sono state fatte, in quanto alcuni fan pensavano che avesse tradito Teresa. Il ragazzo non ha resistito e ha deciso di rispondere mostrando tutto il suo disappunto per questa situazione.

IL COMMENTO DI UNA FAN: ”CAFONE, MALEDUCATO” – Un utente in particolare, che ci ha tenuto a non mostrare il suo nome, ha spiegato che lei ha scritto ad Andrea per sapere se lui e Teresa si fossero lasciati. Il ragazzo l’avrebbe risposta in malo modo e si sarebbe posto nei suoi confronti in modo molto maleducato.