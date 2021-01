Uomini e Donne, critiche per Ludovica Valli: fanno scalpore alcune sue Instagram Stories

Mancano ormai due mesi al parto di Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne. La ragazza sta per diventare mamma per la prima volta e, prima del lieto evento, sta ristrutturando la casa. L’ex tronista ha chiamato una squadra di operai per lavorare a questo progetto ma in queste ultime ore è stata travolta dalle critiche.

CRITICHE PER LUDOVICA VALLI – L’influencer sta raccontando ai suoi follower passo dopo passo la ristrutturazione della casa, un lavoro faticoso e sicuramente molto costoso. Ludovica Valli si è scusata con i fan per non essere molto presente sui social in questo periodo, ma i lavori in casa le portano via molto tempo.

A tal proposito, la ragazza ha mosso una critica molto severa ai danni della squadra di operai che sta lavorando a casa. In una stories, Ludovica Valli si è lamentata della sporcizia, della polvere e di tutto ciò che comporta la ristrutturazione di una casa, il tutto coronato chiamando “animali” coloro che stanno lavorando nella sua abitazione. Queste parole non sono passate inosservate e i follower l’hanno attaccata facendole notare la questione.

“Non sono animali, sono persone che lavorano per far sì che la tua casetta sia finalmente finita” ha tuonato un follower. Tuttavia, l’influencer si è difesa da questi attacchi spiegando la sua versione dei fatti e specificando che non tutti gli operai appartengono a questa categoria da lei citata.

LUDOVICA VALLI SI DIFENDE – L’ex tronista, sommersa dalle critiche per questa dichiarazione sicuramente infelice, ha cercato di spiegare la sua opinione in merito. Secondo la sua esperienza personale, sono molti gli operai che danneggiano proprietà altrui durante i lavori, ma non tutti sono così, ci tiene a specificare la ragazza. A quel punto, Ludovica Valli ha iniziato a pubblicare alcuni messaggi di ragazze e ragazzi figli di operai, i quali non si sono sentiti affatto toccati dalla questione, anzi, le hanno dato pieno supporto. Da che parte state?