Uomini e Donne, critiche per Ludovica Valli: “Incoerente”

Ludovica Valli l’abbiamo conosciuta a Uomini e Donne, quando solo all’età di 18 anni si presentò come tronista. La ragazza, sorella della famosa Beatrice Valli, ebbe un percorso altalenante, concluso con la scelta di Fabio Ferrara. I due, successivamente, hanno anche partecipato a Temptation Island ma le cose non sono andate bene.

LUDOVICA VALLI OGGI – Dopo la parentesi televisiva, Ludovica Valli si è concentrata sulla sua carriera da influencer. La storia con Fabio Ferrara si è interrotta ma la ragazza ha avuto modo di ritrovare l’amore con l’imprenditore Gianmaria Di Gregorio. La loro storia ha fatto sognare tutti i follower di Ludovica, soprattutto quando ha annunciato di essere incinta per la prima volta.

CRITICHE PER LUDOVICA VALLI – In queste ore, però, Ludovica Valli sta ricevendo molte critiche dopo che la pagina Instagram Very Inutil People ha condiviso un video su di lei. Nello specifico, in passato l’influencer dichiarò di non aver postato nulla su Instagram della sua gravidanza, nemmeno la foto del test.

Un utente ha chiesto a Ludovica Valli di pubblicare una foto di quando ha comunicato al suo compagno di essere incinta. L’influencer, però, ha risposto di non avere foto di quel momento perché “i momenti più belli della vita non hanno foto”. Inoltre, Ludovica Valli ha spiegato che in quel preciso istante non ha pensato a niente se non dire al suo fidanzato “Amore sono incinta”.

Tuttavia, un altro follower ha chiesto alla sorella minore delle Valli di pubblicare una foto di quando lei stessa ha scoperto di essere incinta. In quel caso, però, la ragazza ha postato lo scatto risalente al 5 luglio 2020 quando si trovava ad Ibiza. Il video pubblicato da Very Inutil People ha suscitato parecchie polemiche e in molti hanno accusato Ludovica Valli di essere incoerente. Per vedere il video, cliccate qui.