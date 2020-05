Uomini e Donne, da un vecchio profilo social emergono delle ambigue dichiarazioni da parte di un corteggiatore: “Sono gay”

Il tanto seguito programma di Canale 5, Uomini e Donne, è tornato al vecchio format. Durante la puntata di ritorno, Gemma Galgani ha avuto la possibilità di conoscere dal vivo uno dei corteggiatori conosciuti tramite messaggi. Ed è proprio questo corteggiatore che è finito subito al centro dell’attenzione dopo una sconcertante scoperta di Deianira Marzano.

IL VECCHIO ACCOUNT – L’influencer è oramai nota per aver smascherato tanti ex personaggi di UeD, rendendoli protagonisti di vari scoop. Questa volta è toccato a Nicola Vivarelli, conosciuto nel programma con il nickname Sirius. La Marzano ha scoperto un vecchio profilo del ragazzo, inutilizzato da ben 6 anni. Tramite una diretta Instagram, Deianira ha voluto parlare di questo secondo e abbandonato account, rivelando di aver scoperto cose davvero ambigue:

“Ci sono dei commenti del suo migliore amico e fanno capire come lui stia prendendo poco sul serio questo corteggiamento. Tra le foto di questo profilo, noi abbiamo trovato questa”

IL COMMENTO SOTTO IL POST – A rendere il tutto più strano sono anche i vari hastag che il ragazzo aveva utilizzato sotto alcune foto come, ad esempio, gay e gaypride. Inoltre, lo stesso Nicola ha replicato con un commento alquanto ambiguo: “Io sono gay”. Non si sa questo sia un qualche tipo di coming out o dei commenti d’immatura ironia, per ora, Nicola non si è ancora espresso riguardo questo gossip.

LA SFURIATA DI TINA – Nella prima puntata del ritorno del classico format di Uomini e Donne, si è assistito ad una delle solite sfuriate di Tina Cipollari. Nel mirino, questa volta, è finito proprio Nicola. A far accendere l’opinionista è stata la grande differenza d’età tra il ragazzo e Gemma. La Cipollari si è quindi scagliata contro il corteggiatore:

“Se sono nati durante l’infanzia oppure fin dalla nascita, cioè a me lui fa davvero schifo. Ma non ti vergogni a venire a corteggiare una donna anziana in televisione?”

Da parte di Nicola, però, questa differenza d’età non è affatto un problema. Gemma, inoltre, ha voluto rassicurare Tina, affermando:

“Mi sono fatta delle domande, non sono mica scema. Mi vivo questa nuova conoscenza rimandando con i piedi ben piantati a terra”.

Per guardare il video della diretta Instagram di Deianira Marzano, clicca qui.