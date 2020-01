Uomini e Donne: Dalila Branzani risponde a Eleonora Rocchini

Proprio pochi giorni fa Eleonora Rocchini aveva detto la sua circa la sua relazione con Nunzio, l’ex di Dalila Branzani, sorella di Oscar. Aveva dichiarato di non aver ‘rubato il fidanzato a nessuno’. E ora Dalila è tornata sui social per replicare quanto detto dalla bella toscana.

DALILA BRANZANI RISPONDE A ELEONORA ROCCHINI – La Branzani ci ha tenuto a replicare le ‘bugie’ che starebbe dicendo la Rocchini. “Non stai dicendo la verità da agosto! Quello che io mi chiedo è: “Non ti fai un po’ schifo quando fai tutto questo?“. Contro le persone che ti hanno trattato come una figlia, siamo stati la tua seconda famiglia per tre anni, ti abbiamo tenuta in casa con noi, ti abbiamo fatta diventare quello che sei. Se tu ti sei trovata a fare dei costumi per la nostra azienda, se ti sei trovata ad avere oggi un milione di follower e a fare l’influencer, è grazie a noi, grazie a mio fratello che ha pagato delle persone che ti hanno fatto arrivare lì. Lui ha pagato dei fotografi, ha fatto tanto per te, per farti avere la tua fetta di successo e io, con delle persone che si sono comportate così, mi verrebbe da dire: “Grazie ma non sono più innamorata, amo un’alta persona però vi ringrazio per quello che avete fatto per me” così almeno ci sarebbe stato un buon ricordo… e invece no!”

DALILA BRANZANI PARLA DELLA TRESCA DI ELEONORA CON LUCA DAFFRÈ – “Tu dici che hai lasciato Oscar ma lui si è allontanato da te quando, ancora a luglio, era uscito un articolo su di te e Luca Daffrè. Tu ti sentivi con lui, giuravi che non ti eri mai sentita e io sono stata la prima a scoprire questa cosa, poi sono usciti degli articoli, abbiamo cercato di calmare gli animi, hai giurato che non ti sentivi più e dopo qualche giorno ancora c’era lui che ti chiamava. Ad oggi abbiamo saputo che tu con Luca ti sei vista, non mi ricordo se a Milano, e vi siete baciati! Oscar allora si è un po’ allontanato, ha cominciato a capire un po’ di cose. Ora tu mi potrai dire: “Io l’ho fatto perché Oscar mi tradiva”… amore mio, quando l’hai trovato Oscar che ti tradiva? Tu lo facevi credere a tutti. Si sarà potuto sentire con un paio di ragazze, ha sbagliato e io sono stata la prima a litigare con lui, ma tu l’avevi perdonato e ci sei stata insieme per un altro anno! Oggi dirlo è inutile perché se non l’hai lasciato all’epoca si vede che stare con Oscar, anche se si era sentito con due ragazze, ti stava bene!”