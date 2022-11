Uomini e Donne, Daniela Di Napoli si è separata: “Lui era la mia anima gemella”

Daniela Di Napoli si è raccontata in un'intervista e ha svelato che non troverà mai più un amore così forte come quello per Emiliano

Daniela Di Napoli l’abbiamo conosciuta nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. L’ex dama del Trono Over, dopo l’esperienza vissuta in tv, si è sposata con Emiliano De Cesaris, il 24 agosto 2021. Lui si fece conoscere dal pubblico per aver partecipato a Temptation Island.

Daniela si separa e dichiara: “Lui era la mia anima gemella”

L’ex dama del Trono Over ha rilasciato un’intervista a DonnaSpia e ha raccontato le sensazioni dopo la separazione dal marito. “Il vero amore s’incontra una sola volta nella vita, e non è detto che sia per sempre” ha esordito la donna durante l’intervista.

Daniela non si è fatta problemi e ha dichiarato il suo amore per Emiliano: “Così forte non ho mai amato e sono sicura che non succederà mai più. Lui era la mia anima gemella, era quello che si chiama amore e ti dico una cosa, non farò mai più l’amore nella mia vita perché quando provi certe sensazione tutto quello che viene dopo non è paragonabile“.

L’ex dama ha ammesso che molto probabilmente non troverà mai più un amore forte come quello per Emiliano: “Non so se mi sono spiegata bene. Capiterà che avrò altre relazioni. Ma quando facevo l’amore con lui era fusione delle nostre anime oltre che i corpi. E non ricapiterà mai più. Queste sono cose che se hai la fortuna le incontri una sola volta nella vita”.

Ad oggi Daniela si sente “una donna fatta a pezzi”. Di Uomini e Donne non ha un bellissimo ricordo, soprattutto a causa di persone non interessate davvero a cercare l’amore. Pensa spesso a Riccardo Ravalli, ex cavaliere morto a causa di un incidente stradale: “Riccardo…il gigante buono. Penso spesso a lui sai. Quasi tutti i giorni e non ti nascondo che ogni tanto immagino di parlare con lui. Faccio discorsi tra me e lui su quanto è strana e breve la vita. E su quanto non sia stato giusto che se ne sia andato così presto. Lui era un’anima bella”.

Su Gemma Galgani: “Ognuno è quello che è. Una donna di una certa età che spara le ultime cartucce”.