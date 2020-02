Uomini e Donne: Daniele Dal Moro dice la sua sull’altro tronista Carlo Pietropoli

Daniele Dal Moro attualmente è uno dei nuovi tronisti. Il ragazzo aveva già partecipato precedentemente al Grande Fratello. Proprio lì aveva trovato l’amore con Martina Nasoni con la quale peró le cose sembrano non essere andate per il verso giusto. Daniele Dal Moro ha rilasciato, negli ultimi giorni, un’intervista al Magazine di Uomini e Donne, nella quale ha fatto delle dichiarazioni sull’altro tronista Carlo Pietropoli.

DANIELE DAL MORO: LE MOTIVAZIONI DELLA PARTECIPAZIONE A UOMINI E DONNE – “Le motivazioni sono tante, ma sicuramente quella principale é che, essendo un ragazzo alla ricerca costante di stimoli, emozioni nuove ed esperienze da provare, ho visto in questo percorso un’opportunità per trovare tutto questo. Ci sono treni che nella vita passano una volta sola e il trono mi sembrava uno di questi. Credo di poter affrontare quello che mi aspetta e di riuscire a farlo nel migliore dei modi. Mettersi in gioco in un contesto simile non è facile, soprattutto per una persona riservata come me che tende a preservare i suoi sentimenti. In questo contesto, per farmi conoscere dalle ragazze, dovrò necessariamente espormi, parlare di me e di ciò che provo. Cercherò di fare del mio meglio”.

DANIELE DAL MORO: LE SUE DICHIARAZIONI SU CARLO PIETROPOLI – “Ho le idee chiare: conosco il mio punto di vista, il mio modo di percepire le cose e per questo non mi sono mai lasciato facilmente condizionare da nessuno. Sarà così anche in questa situazione: non mi lascerò influenzare né dall’esterno né da chi è seduto al mio fianco. Cerco di guardare il mio percorso e di non curarmi di quello degli altri. Voglio portare avanti questa esperienza nel migliore dei modi e auguro a Carlo di fare lo stesso. La sua presenza per me è ininfluente. […] Non so se c’è qualcuno in cui potrei rispecchiarmi, ma per quel poco che ho seguito sicuramente né in Carlo né in Giulio. Sono una persona molto particolare: ho mille sfaccettature. Sono carismatico, buono, dolce, ma a volte anche duro. So già che non sarà facile capirmi, soprattutto all’inizio”.