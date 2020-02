Uomini e Donne, Daniele Dal Moro è ancora innamorato di Martina Nasoni?

Le storti del trono classico di Uomini e Donne sono appese ad un filo, tanto da costringere il palinsesto Mediaset a programmarlo una volta a settimana rispetto alle quattro del trono over.

IL TRONO CLASSICO CORRE AI RIPARI E CHIAMA DANIELE DAL MORO – Daniele Dal Moro, ex protagonista del Grande Fratello Nip, è stato chiamato dalla redazione per risollevare le sorti del programma. Assieme a lui vedremo anche l’arrivo di Giovanna Abate, molto amata dal pubblico. Con queste mosse, la redazione del trono classico spera di risollevare gli ascolti drasticamente scesi se confrontati con il trono over.

DANIELE DAL MORO È ANCORA INNAMORATO DI MARTINA NASONI? – Tuttavia, il percorso di Daniele, seppur iniziato da poco, non sta andando come previsto. Il ragazzo è molto riservato, non riesce ad aprirsi facilmente con le corteggiatrici e in molti hanno ipotizzato che effettivamente sia ancora abbastanza preso dalla sua ex fidanzata, Martina Nasoni. Quest’ultima l’ha conosciuta proprio durante il Grande Fratello ma la loro storia non è decollata a causa del loro carattere. Daniele, nelle ultime puntate, portava al braccio una sorta di bandana e le talpe de Il Vicolo Delle News credono sia proprio quella donata da Martina. Daniele, quindi, sta mandando un messaggio alla ragazza?