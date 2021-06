Uomini e Donne, Davide Donadei e Chiara Rabbi pronti per Temptation Island?

Davide Donadei e Chiara Rabbi continuano a vivere la loro felice storia d’amore lontani dalle telecamere di Uomini e Donne. La coppia, in tempi record, si è conosciuta all’interno del dating show, è andata a convivere e ora hanno anche un cagnolino. I due hanno rilasciato un’intervista per il magazine di Uomini e Donne e raccontato come procedono le cose tra loro.

SUL RAPPORTO DI COPPIA – “Si dice che l’inizio di una storia d’amore sia il più bello, ma questi mesi sono stati più di ogni altra cosa un momento di consacrazione. Abbiamo confermato ogni giorno le nostre scelte e stiamo continuando a mettere le basi per qualcosa di veramente importante. […] Con l’apertura del mio ristorante abbiamo deciso di venire a vivere a Parabita e Chiara si è accordata alla mia vita” ha esordito Davide.

“Ogni mattina, quando mi sveglio, sento sempre più vivo il mio sentimento. Voglio costruire le fondamenta per creare una famiglia con lui. Nonostante il periodo ci abbia costretto a vivere molto di più la vita domestica, riusciamo a divertirci lo stesso. […] Ogni tanto mi sento un po’ spaesata, perché non so quale posto nel mondo avrò come casa in futuro, ma quando mi fermo a riflettere mi sento realizzata perché ho la persona giusta al mio fianco” ha risposto Chiara alla redazione.

PRONTI PER TEMPTATION ISLAND? – La coppia ha parlato anche di un ipotetica partecipazione al programma dei sentimenti. “In questo momento stiamo cercando di viverci la nostra storia. Siamo occupati con il lavoro e teniamo i piedi per terra” ha spiegato Davide Donadei. La sua fidanzata è d’accordo con le sue parole: “A oggi siamo sicuri del nostro rapporto e, stando insieme da qualche mese, l’idea di metterci alla prova in quel contesto potrebbe farci più male che bene. In futuro, però, se dovesse servirci non ci tireremmo indietro dal fare un’esperienza simile”.

COME GESTIRE I LITIGI – Nonostante il loro rapporto possa apparire in modo idilliaco, non mancano i litigi: “Il nostro legame è più maturo, perché siamo più consapevoli dei nostri sentimenti. Adesso stiamo attraversando una fase più litigiosa, un po’ per il suo modo di fare e un po’ perché sono lontana da casa e le mie paure a volte fanno sì che fraintenda certi atteggiamenti di Davide. Quando facciamo pace e ci guardiamo negli occhi, però, ci rendiamo sempre più conto di quanto sia impossibile fare a meno l’uno dell’altra”.