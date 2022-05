Uomini e Donne, Davide Donadei e il suo problema di salute: “Ho fatto cicli di antibiotici durati mesi”

Recentemente Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, ha deciso di aprirsi con i suoi follower. Attraverso le IG Stories ha infatti parlato per la prima volta del difficile periodo vissuto l’anno scorso.

“Ho fatto cicli di antibiotici durati mesi” – Come i fan del Donadei già sanno, la scorsa estate il ragazzo ha rivelato di aver avuto dei problemi di salute. Fino a qualche giorno fa, Davide ha mai svelato cosa gli fosse accaduto.

Attraverso le IG Stories, l’ex tronista ha rivelato di aver sofferto di acne. Il tutto ha avuto iniziato durante la sua esperienza a Uomini e Donne:

“Ho pensato potesse essere lo stress e l’enorme quantitativo di emozioni che mi bombardavano, invece no. L’acne è una malattia che colpisce soprattutto lo stato mentale. Non sottovalutate mai il problema”.

Proseguendo con la sua testimonianza, Davide ha ammesso di aver sofferto di tale condizione: “Mi vergognavo un sacco a farmi vedere in giro, ho iniziato a conviverci, trovavo ogni singolo modo per migliorare la situazione”.

Il ragazzo ha poi deciso di prendere la situazione in mano, intraprendendo varie strade per cercare di migliorare la situazione: “Dalla crema adatta alla dieta a basso indice glicemico. Non mangiavo lattosio. Non mangiavo dolci, non mangiavo praticamente nulla. Con l’estate la situazione non migliorava. E decisi di iniziare a controllarmi! Ho iniziato a fare curve glicemiche, mi prescrivevano analisi strane! Ho girato tanti dermatologhi! Mi avevano diagnosticato il diabete! Ho fatto cicli di antibiotici durati mesi… Avevo perennemente la faccia gonfia e mi faceva male”.

Nel corso delle sue storie su Instagram, Davide Donadei ha deciso di mostrare le sue foto con l’acne e di lanciare un appello a tutti i suoi follower:

“Il consiglio che vi posso dare è di prendere la situazione con attenzione e di rivolgervi sempre a qualcuno di competente, non fate mai da soli. Mai”.

Fortunatamente Davide ha poi incontrato una dottoressa a Napoli che gli ha prescritto una corretta cura. Infine l’ex tronista ci ha tenuto a ringraziare chi gli è stato vicino in questo periodo così difficile per lui:

“Devo ringraziare Chiaretta e tutta la mia famiglia che mi sono stati vicini. Mi vedevo un mostro. Ho fatto cicli di antibiotici durati mesi. Avevo perennemente la faccia gonfia e mi faceva male! La notte piangevo!”