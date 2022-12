Uomini e Donne, Davide Donadei ha lasciato Chiara Rabbi per entrare nel GFVip? Le segnalazioni

Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, potrebbe entrare nella casa del GFVip molto presto, stando alle ultime segnalazioni di Davide Maggio. Quest’anno, infatti, sembrerebbe che Alfonso Signorini abbia chiamato al suo cospetto tanti volti del dating show di Maria De Filippi, ma non solo.

Critiche per Davide

Così come per Luciano Punzo, ex tentatore di Temptation Island, anche Davide ha ricevuto molte critiche sulla sua probabile partecipazione al reality. Stando alle segnalazioni arrivate a Deianira Marzano, influencer ed esperta di gossip, pare che il giovane abbia troncato la sua relazione con Chiara Rabbi proprio per varcare la porta rossa.

“Ho saputo da fonti certe che lui ha fatto tutto questo per la tv ed entrare al Gf. Lo sapeva da tempo che sarebbe entrato. So per certo che gli è stato consigliato di lasciare Chiara perché la coppia non aveva più interesse social, invece da single avrebbe fatto carriera televisiva“ scrive un utente e follower di Deianira.

L’esperta di gossip, infatti, ha commentato la notizia: “Sì, sì, ma si sa, vabbè. Comunque farà la stessa fine di Luciano Punzo, unica differenza? Luciano lo apprezzo di più onestamente, almeno lui ha finto di lasciare Manuela, invece Davide ha lasciato Chiara per il GFVip“.

Secondo il pensiero della Marzano, dunque, Donadei avrebbe lasciato davvero la sua ragazza per affermarsi in televisione, mentre Luciano avrebbe ancora una storia con Manuela, pur avendo entrambi dichiarato di essere single.