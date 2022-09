Uomini e Donne, Davide Donadei sul rapporto con Roberta Di Padua: “Non devo dare conto a nessuno”

Davide Donadei è finito recentemente al centro del gossip per essere stato a cena con Roberta Di Padua, ex dama del trono over. Il giovane ha da poco chiuso la sua relazione con Chiara Rabbi e alcuni follower stanno incolpando l’ex dama per questa rottura. L’ex tronista ha deciso così di rompere il silenzio.

Davide rompe il silenzio su Roberta

A lanciare l’indiscrezione sui due ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha pubblicato delle foto di una cena tra i due in un locale. Negli scatti Davide e Roberta appaiono molto complici e affiatati. Nulla di strano, ma qualcuno ha dichiarato di averli visti andare nello stesso hotel e uscire la mattina seguente.

In tanti hanno dato la colpa proprio a Roberta per essersi intromessa nella relazione tra Davide e Chiara. Tuttavia, pare che i due abbiano iniziato a vedersi dopo la fine della storia d’amore con la Rabbi.

Inondato da critiche e accuse, Davide Donadei ha deciso di rompere il silenzio e difendersi. Il giovane ha ammesso di essere andato a cena con la Di Padua ma ha anche sottolineato di non volersi nascondere e di non dover dare conto a nessuno.

“Sono solo, se volessi vedere una ragazza non dovrei dare conto a nessuno. Dal 29 luglio dopo che ho reso pubblica la storia finita con Chiara, lei mi ha scritto come stai. Fine. Ieri dopo la diretta su Ig, Roberta era qui e abbiamo deciso di mangiare insieme accanto all’hotel nel quale ero. Io la guerra non la voglio fare, se avessimo voluto fare giochini strani di certo non mi sarei andato a mangiare la pizza in una pizzeria stra piena” ha concluso.