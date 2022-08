Uomini e Donne, Davide Donadei sulla fine della sua relazione con Chiara Rabbi: “Responsabilità mia”

Qualche giorno fa, Chiara Rabbi è intervenuta sulla fine della sua relazione con Davide Donadei, conosciuto a Uomini e Donne. Adesso è il turno dell’ex tronista, il quale ha ribadito la sua posizione.

L’ex tronista tuona su Instagram: “Sciacallo giornalista”

Davide ha deciso di non affidare ai giornali la fine della sua relazione con Chiara. L’ex tronista, infatti, si è sfogato pesantemente sui social e ha ribadito la sua piena responsabilità nella vicenda.

“Non sarà uno sciacallo giornalista a raccontare la chiusura della mia storia ma bensì sarò io. Proprio perché la responsabilità è tutta mia, è da me che è partito tutto ed è giusto che io prenda le redini di questa storia in mano e racconti la verità a tutti voi che è una sola! Io e Chiara non stiamo più insieme. Continuate a volerci bene” ha scritto.

Chiara Rabbi mette a tacere le voci

Anche la ragazza ha deciso di dire la sua in merito ad alcune voci che stavano circolando sul suo conto. “Stanno girando un miliardo di voci troppo pompate! Adesso improvvisamente sono un mostro! Non lo sono, non lo sono mai stata, non sono proprio quella che mi descrivete” ha sottolineato Chiara Rabbi.

“Poi per quanto riguarda la nostra situazione, io non ho nulla da dire. In un anno e mezzo siamo stati… felici e tutto quello che ci pare. Probabilmente è un motivo di sentimenti, tutto qui” ha concluso.