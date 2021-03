Uomini e Donne, Deianira Marzano contro Davide Donadei: “Che schifo”

In queste ultime ore, Deianira Marzano, nota influencer, si è scagliata duramente contro Davide Donadei. L’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato uno scatto su Instagram che non è piaciuto affatto all’esperta di gossip. Vediamo cosa è successo.

DEIANIRA CONTRO DAVIDE: “CHE SCHIFO” – Cosa sarà accaduto tra i due? Tutto è partito da una stories pubblicata su Instagram da Davide Donadei. Nello specifico, il ragazzo ha condiviso uno scatto delle sue gambe e delle mutande abbassate, in bagno; il tutto accompagnato dalla didascalia “fatemi compagnia”.

A quel punto è intervenuta Deianira Marzano, la quale non ha assolutamente gradito la foto pubblicata da Davide. “Che schifo” ha esordito la donna. “Ma non hai vergogna, siamo tutte imbarazzate per te” ha continuato Deianira. Come se non bastasse, l’influencer ha continuato dicendo di non voler mai stare con un ragazzo come lui.

“Che disagio io non starei un minuto con uno che posta questa roba” ha puntualizzato Deianira Marzano. Tuttavia, anche la fidanzata Chiara Rabbi, conosciuta a Uomini e Donne, ha rimproverato il suo fidanzato; forse in maniera più garbata e amorevole.

“Tu mi fai proprio incaz***e. A volte quello che fai non ha una logica, ma che foto pubblichi? Io non faccio vedere le mie mutande in giro!” ha spiegato la fidanzata di Davide Donadei ironicamente. Insomma, Deianira Marzano non l’ha presa benissimo ma in tante hanno apprezzato la foto pubblicata.