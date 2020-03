Uomini e Donne: Denise Pantano e Sebastiano si sono lasciati

Li avevamo incontrati a Uomini e Donne, Denise e Sebastiano, conosciutisi in quello studio, nonostante le iniziali difficoltà caratteriali, avevano deciso di uscire insieme dal programma, oggi, peró, le cose tra i due non sembrano essere andate per niente bene.

UOMINI E DONNE: DENISE E SEBASTIANO SI SONO LASCIATI – Oggi i due non formano più una coppia e si sarebbero lasciati a causa di alcuni tradimenti di lui. Ecco cosa aveva dichiarato Denise qualche tempo fa: “Venivo a sapere che lui piangeva con Pamela, Luisa e altri amici perché voleva tornare con me.”

Continua poi: “Nella notte di Capodanno me lo vedo spuntare sotto casa per chiedermi perdono con le lacrime agli occhi. Considerando che ho sempre nutrito sentimenti sani, ho pensato di dare una possibilità cercando di recuperare il rapporto”.

LE PAROLE DI DENISE OGGI – Addirittura quando lei gli ha chiesto a un certo punto di dimenticarsi di lei e far finta che non esistesse, lui le ha risposto ‘e come si fa finta di non vedere una montagna quando davanti si ha un granellino?‘.

Mi è caduto il mondo addosso, queste conversazioni mi hanno ferita nel profondo dell’anima”. Ha dichiarato Denise riferendosi alla persona con la quale l’ex compagno avrebbe chattato tradendola.