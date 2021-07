Uomini e Donne, Diego Daddi contagiato dal Covid. Elga Enardu: “Ho sensazioni bruttissime”

Diego Daddi l’abbiamo conosciuto nel 2008 quando decise di partecipare a Uomini e Donne in veste di corteggiatore. Il ragazzo, infatti, fu la scelta di Claudia Piumetto, la quale però fu rifiutata. Dopo il programma, l’ex corteggiatore incontrò Elga Enardu, anch’essa reduce dal dating show e nel 2017 si sono sposati.

DIEGO CONTAGIATO – Attualmente, i due vivono insieme a Quartu Sant’Elena e di recente Daddi ha contratto il Covid. Il marito di Elga tiene costantemente aggiornato i follower, ma ha avuto molta paura. “Nonostante tutte le precauzioni prese fino a questo momento mi è arrivato l’esito del tampone e purtroppo sono positivo al Covid” ha spiegato su Instagram.

“Mi raccomando ragazzi non abbassate la guardia contro questo virus” ha detto Diego ai suoi follower, con la speranza di aver aiutato anche solo uno di loro. Elga Enardu è molto preoccupata per suo marito, infatti, ha detto: “Non è asintomatico. Speriamo non abbia beccato una variante. Ho delle sensazioni bruttissime: rabbia, paura, preoccupazione”.

LE CONDIZIONI DI DIEGO – Fortunatamente, l’ex corteggiatore continua ad aggiornare i follower sulle sue condizione e pare per ora non sia affatto grave. “Mi sento un po’ meglio, sto cercando di leggere tutti i messaggi che mi state mandando e vi ringrazio di cuore per l’affetto che mi fate arrivare. Vi garantisco che fa bene come una medicina” ha scritto su Instagram.

E ancora: “Stanotte finalmente ho dormito tranquillo. Per ora niente febbre, la tosse si è un po’ calmata e i dolori alla schiena sono fortunatamente sopportabili. Elga stava meglio ed è uscita per andare a fare il molecolare. Speriamo bene, ci vediamo dopo”.