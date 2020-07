Uomini e Donne: discussione accesa tra Sonny Di Meo e Giuseppe Nastasi

Continuano le discussioni tra Sonny Di Meo e Giuseppe Nastasi, rispettivamente la scelta di Sara Amira Shaimi e uno dei suoi corteggiatori. Il litigio è avvenuto via social tramite dei commenti su Instagram, scopriamo insieme cos’è successo.

UOMINI E DONNE: DISCUSSIONE TRA SONNY DI MEO E GIUSEPPE NASTASI – Pare che a molti non sia piaciuta la scelta fatta da Sara. In pochi, infatti, si sarebbero aspettati che la ragazza avrebbe scelto Sonny e non Giuseppe e lo hanno fatto notare sotto ad un post pubblicato dai due ragazzi che ormai sono una coppia.

Sotto questa foto è apparso sin da subito un commento di Giuseppe Nastasi e varie risposte poi, in seguito, di Sonny nelle quali si è accesa una discussione. Questi commenti sono poi stati successivamente cancellati.

A ”Isa e Chia”, Giuseppe aveva precedentemente svelato quanto ci fosse rimasto male della scelta di Sara e quanto avesse sofferto e provato una profonda delusione per non essere stato lui la scelta, visto come si erano trovati insieme. Anche il modo con il quale ha saputo della vicenda non gli era particolarmente piaciuto.

UOMINI E DONNE: LA STORIA DI GIUSEPPE NASTASI – Giuseppe ha poi pubblicato una storia nella quale ha voluto chiarire una volta per tutte qualcosa a Sonny e Sara, e ha infatti scritto: ‘‘Mi sorge un dubbio. Se siete così innamorati e felici perchè parlate ancora degli altri? Perchè provate ancora rancore o rabbia? Fatevi la vostra vita e andate avanti. Una cosa, però, non svegliate il cane che dorme”.