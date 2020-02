Uomini e Donne: discussuoni in studio tra Sara Shaimi e Giuseppe

Prosegue il trono della nuova tronista, Sara Shaimi. L’ avevamo lasciata procedere nelle conoscenze quasi esclusivamente con Sonny e Giuseppe, ma nella puntata andata in onda oggi qualcosa sembrerebbe essere cambiata.

SARA SHAIMI E GIUSEPPE: DISCUSSIONE IN STUDIO – La tronista Sara sarebbe rimasta molto delusa dal comportamento del suo corteggiatore Giuseppe. Quest’ultimo, infatti, non le avrebbe fatto gli auguri per il suo compleanno, avvenuto proprio nei giorni scorsi. Non solo, la tronista si sarebbe aspettata qualche gesto che qualche altro corteggiatore, al di la di Giuseppe, ha fatto. Quest’ultimo ha, tra l’altro, risposto giustificandosi con delle scuse e col suo modo saccente e ironico che ha infastidito molto la tronista.

SARA SHAIMI E IL NUOVO CORTEGGIATORE – Il corteggiatore Matteo, che inizialmente non aveva colpito Sara particolarmente, per il suo carattere troppo semplice, ha stupito la nuova tronista. Infatti il ragazzo le ha fatto una sorpresa per il suo compleanno facendole passare un compleanno da sogno. Questo è stato il motivo principale per il quale Sara ha rimproverato Giuseppe. Alla domanda di Maria se la prossima volta lo porterà in esterna ha risposto che dovrà pensarci. Come finiranno le cose tra i due?