Uomini e Donne, doloroso lutto per due ex protagonisti del Trono Over: “Non ne abbiamo più parlato”

Un grave lutto ha colpito una coppia nata nel Trono Over di Uomini e Donne. Si tratta di Antonella Perini e Luca Panont, tra i protagonisti dell’ultima edizione del dating-show di Maria De Filippi. Sebbene non l’abbiano detto in modo esplicito, i due hanno rivelato di aver perso il loro bambino.

GRAVE LUTTO – A marzo, poco dopo aver lasciato insieme lo studio di UeD, Antonella e Luca avevano annunciato l’arrivo del loro primo figlio. Solo qualche settimana fa l’ex Dama aveva svelato i possibili nomi che lei e il compagno volevano dare al bebè in arrivo.

Purtroppo, però, le cose non sono andate per il verso giusto. Ai fan, infatti, non è sfuggita la pancia piatta della Perini negli scatti in costume. Davanti all’assenza del pancione, si è iniziato a vociferare di un possibile aborto spontaneo. Seppur non esplicitamente, la coppia ha recentemente confermato il rumor.

Recentemente intervistati da Witty, Antonella ha rivelato di aver affrontato un grande dolore in questi ultimi mesi. L’ex volto di Uomini e Donne ha così spiegato:

“Abbiamo passato un momento difficile un mese fa, ce lo chiedete in tanti, non abbiamo detto nulla ma pensiamo che sia comprensibile se non ne parliamo più”.

I due non sono scesi in ulteriori dettagli, dimostrandosi uniti nonostante il grave lutto che hanno dovuto affrontare: “Siamo più uniti che mai, è nato veramente un grande amore grazie al programma. Era un po di tempo che dovevo venire nel programma ma la coincidenza ha voluto che venissi quando c’era lei. Siamo due pazzi, perchè siamo grandi e anche piccoli. Abbiamo dei progetti insieme, spero di poterli realizzare. Viviamo lontani ma viviamo giorno per giorno la nostra storia”.