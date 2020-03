Uomini e Donne: dopo la rottura di Giulia e Daniele torna il sereno?

Si sono conosciuti in questa edizione di Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon. La loro relazione è durata per qualche mese. Un periodo nel quale sembravano essere felici e affiatati, peccato, però, che è arrivata, da pochi giorni, la notizia di una rottura proprio da parte di Daniele. Nelle ultime ore, però, qualcosa sui social si è mosso lasciando sperare nuovamente i fan della coppia.

LA ROTTURA DI DANIELE E GIULIA – Non sappiamo esattamente cosa sia accaduto dopo Uomini e Donne, ma in molti hanno ipotizzato che la motivazione della loro rottura potesse essere l’eccessiva gelosia di lei o ancora le incompatibilità caratteriali dei due. Non ci sono però dichiarazioni ufficiali sulla reale motivazione della loro separazione.

LE PAROLE DI DANIELE – Daniele ha fatto poi un annuncio sui social nel quale dichiarava appunto veritiera la separazione con Giulia Quattrociocche, ecco quanto aveva dichiarato qualche giorno fa: ”Tutto ciò di cui ho bisogno è già dentro di me…” “Quando sbrocco – leggete con attenzione – pur di non dar ragione posso pure non sentirla ma se la rivedo posso provare emozioni ma ora non è il momento […] Io credo di aver ragione, lei crede di aver ragione e nessuno rincorre l’altro”.

Il LIKE SUI SOCIAL CHE FA SPERARE – Alcuni fan, però, non si arrendono e sperano che i due tornino insieme. A far sperare è stato proprio un like messo ad un commento fatto sui social proprio sul profilo di Daniele. Commento che proprio un parente molto vicino a Daniele avrebbe apprezzato, scopriamo insieme nel dettaglio cos’è successo.

IL LIKE DEL FRATELLO DI DANIELE AD UN COMMENTO SUI SOCIAL – Un utente su Instagram ha commentato una foto sul profilo privato di Daniele. Ha scritto: ”devi far pace con Giulia, punto”. A mettere ‘mi piace’ a questa affermazione è stato proprio Alessandro, fratello di Daniele, con il quale ha da sempre ottimi rapporti.

GIULIA E DANIELE TORNERANNO INSIEME ? – Se a mettere il like al commento è stato proprio il fratello di Daniele vorrà dire che molto probabilmente quest’ultimo desidera la stessa cosa, cioè che Giulia e Daniele tornino insieme, così come tutti i fan della coppia. Forse i due si stanno già riavvicinando chi può dirlo, fatto sta che per ora non abbiamo notizie certe e non ci resta che attendere altre eventuali dichiarazioni.