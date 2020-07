Uomini e Donne, dopo le tante critiche, Sammy perde la pazienza: lo sfogo su Instagram

Sta facendo molto discutere una delle ultime coppie nata durante l’ultima edizione di Uomini e Donne. Si tratta di Giovanna Abate e Sammy Hassan che hanno fanno discutere fin dal loro primo incontro, avvenuto nello studio più noto di Canale 5. In queste ultime settimane sono stati entrambi criticati vista la loro poca onestà nei confronti dei loro fan. Sommerso dalle accuse, Sammy ha perso la pazienza, sfogandosi su Instagram.

LO SFOGO – La scelta di Giovanna ha fatto molto discutere, ricevendo non poche critiche. Visto il rapporto turbolento con Hassan, i loro svariati litigi, in molti pensavano o speravano che l’ex tronista scegliesse Davide Basolo, l’Alchimista. Una volta lontana dalle telecamere, la neo coppia si è mostrata in totale armonia e felici della loro decisione.

Sembrerebbe che tra la Abate e l’ex corteggiatore sia già finita. Nonostante in molti abbiano compreso, vista l’assenza di scatti di coppia, di avvistamenti, nessuno dei due protagonisti del gossip ha voluto parlarne. Gli utenti dei social non hanno risparmiato i due ragazzi, sommergendoli di accuse e svariate critiche.

E se l’ex tronista ha deciso di ignorare totalmente i commenti negativi dei follower, Sammy ha perso la pazienza. L’ex corteggiatore si è infatti lasciato andare ad un duro sfogo, scagliandosi contro gli haters che in questi giorni l’hanno riempito di critiche.

Nelle ultime IG Stories, l’italo-egiziano ha rivelato di aver passato la notte in bianco, prendendosi cura di suo figlio Christian. Il bambino ha avuto la febbre alta, per cui stamattina il ragazzo ha dovuto disinfettare tutta casa. Finita questa sua spiegazione, il ragazzo si è scagliato duramente contro coloro che lo hanno accusato di aver scelto di stare con Giovanna per visibilità.

Per vedere il video, clicca qui.