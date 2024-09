Uomini e Donne, dopo Roberta Di Padua viene chiuso il profilo Instagram di Aurora Tropea: cosa sta accadendo?

Ma cosa sta succedendo ai profili Instagram di due donne molto amate del Trono Over di Uomini e Donne? Prima a Roberta Di Padua e poi ad Aurora Tropea, infatti, sono stati chiusi i loro account social, senza alcun apparente motivo.

COSA STA SUCCEDENDO? – Se Roberta ha messo un punto alla sua avventura a UeD per intraprendere la sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza, Aurora tornerà nuovamente nel parterre del Trono Over. Oltre ad avere in comune la partecipazione al dating-show di Maria De Filippi, nelle scorse ore sia alla Di Padua che alla Tropea è stato chiuso il profilo su Instagram.

Una sorte abbastanza ironica quella delle due donne, visto che come ricordano bene i telespettatori tra le due non scorreva buon sangue. In un’edizione di UeD tra le due Dame si è consumato un acceso scontro, da proseguì dietro le quinte e da sfiorare la rissa.

Nelle scorse ore Roberta e la Tropea sono nuovamente tornate al centro dell’attenzione dei social. Il tutto è iniziato con la Di Padua che, attraverso il suo profilo su TikTok, ha annunciato ai fan che il suo account su Istagram è stato chiuso senza motivo.

È stato poi il turno di Aurora Tropea, a cui è toccata la stessa sorte. La Dama, infatti, ha anche lei comunicato su TikTok che le è stato chiuso l’account di Instagram senza alcun motivo: “Qualcuno mi ha segnalato, non lo so“.