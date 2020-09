Uomini e Donne, dubbi su Davide Lorusso: “Interessato solo alla visibilità”

In questi giorni si è sparsa una voce sul web circa la scelta precoce di Jessica Antonini, controversa tronista di questa nuova stagione di Uomini e Donne. Secondo le indiscrezioni che girano sui social, la tronista avrebbe scelto Davide Lorusso con il quale si è instaurata una certa chimica sin da subito. Tuttavia, non è tutto oro quello che luccica.

FINITA TRA DAVIDE E JESSICA – Così com’è iniziata, è finita tra i due, più veloce di un lampo. A quanto pare, tra i due sarebbe finita subito. In queste ore stanno arrivando diverse segnalazioni a Deianira Marzano e Amedeo Venza, i principali intenditori di gossip su Instagram.

Secondo queste segnalazioni, Davide Lorusso avrebbe in un certo senso preso in giro Jessica poiché interessato solo alla visibilità; una storia che abbiamo già visto negli studi di Uomini e Donne. Amedeo Venza ha pubblicato sul suo profilo un messaggio, oscurando il nome, di una donna molto delusa dal comportamento di Davide.

“Amedeo, io non voglio rovinargli la sua nuova storia ma non è assolutamente sincero” scrive la donna, la quale svela di essere una mamma di 30 anni alle prese con la crescita della sua bambina piccola. “Con lui ci avevo creduto perché ci ho messo il cuore” ha concluso la donna.

Una ragazza ha contattato anche Deianira Marzano fornendole gli screenshot come prova per la sua malafede. Successivamente, pare che la ragazza abbia cancellato le chat in preda alla tristezza, così i due influencer le hanno chiesto di ricontattare Lorusso. Con grande sorpresa, Davide ha negato tutto. Come se non bastasse, stanno circolando altre voci su un possibile complotto tra Davide e Jessica, accusati di conoscersi già. Quale sarà la verità?