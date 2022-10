Uomini e Donne, due ex protagonisti sempre più vicini: flirt in corso?

Nelle ultime ore due ex protagonisti di Uomini e Donne sono finiti nel mirino del gossip. Si tratta di Matteo Ranieri e Chiara Rabbi, quest’ultima recentemente al centro della cronaca rosa per la fine della sua storia con Davide Donadei. Dopo essersi fatti spesso vedere insieme sui social, i fan del dating-show hanno iniziato a ipotizzare che tra i due stia nascendo del tenero. È realmente così? Ad intervenire è proprio la Rabbi, chiarendo ogni dubbio.

FLIRT IN CORSO – Diventati amici durante il loro percorso a Uomini e Donne, il rapporto tra Matteo, Chiara e Davide sarebbe cambiato. Nelle ultime settimane è stata resa nota la rottura tra la Rabbi e l’ex tronista, facendo scoppiare il gossip. Ranieri e l’ex corteggiatrice, stando a quanto mostrato sui social, sono ancora rimasti in contatto.

Sono stati proprio i movimenti social dei due ex protagonisti di UeD che hanno dato il via ai rumors. Chiara e Matteo, infatti, si mostrano spesso insieme, alcune volte con loro c’è anche Camilla Mangiapelo, anche lei ex volto del programma. La vicinanza tra l’ex corteggiatrice e Ranieri ha iniziato a far pensare che tra i due non sia amicizia, ma qualcosa di più.

Ad intervenire sulla questione è stata proprio la Rabbi, decidendo di mettere a tacere le tante voci di corridoio. Attraverso le sue IG Stories, la ragazza ha voluto parlare del suo rapporto con Matteo, smentendo il possibile flirt tra loro due:

“Mi dispiace deludervi ma io e Matteo siamo semplicemente tanto amici. Lo stimo e gli voglio veramente bene, dal primo giorno ci siamo sempre sentiti e supportati, è tipo il mio fratellone. Quindi smentisco la “ship” con lui”.