Uomini e Donne: due protagonisti del Trono Over all’Isola dei famosi?

Durante le ultime puntate di Uomini e Donne sono emerse alcune indiscrezioni sull’Isola dei Famosi. Due protagonisti del Trono Over, infatti, sarebbero pronti ad approdare nel noto reality.

CAVALIERI ALL’ISOLA DEI FAMOSI – Una volta finito il GF Vip, aprirà i battenti un altro seguitissimo reality: L’Isola dei Famosi. Nello studio di UeD sono trapelate nuove indiscrezioni sul programma che vede al timone Ilary Blasi, più precisamente nel Trono Over.

Dal telefono di Biagio Di Maro, Gianni Sperti ha scovato una conversazione che il Cavaliere ha avuto con Jo Squillo. “Ha chattato con Jo Squillo e vuole fare il GF Vip o l’Isola dei Famosi”, ha così rivelato l’opinionista di UeD. Davanti a questa scoperta, il Cavaliere ha dichiarato: “Ci riuscirò”.

A quest’aspirazione di Biagio, Tina Cipollari e Gianni hanno subito accusato l’uomo. Secondo gli opinionisti, infatti, Di Maro starebbe partecipando al dating-show non per trovare l’amore, ma semplicemente per visibilità.

Un altro volto noto del programma che sarebbe pronto a prendere parte al programma sarebbe Armando Incarnato. A rivelare questa indiscrezione è stata Marika, una Dama con cui il Cavaliere ha avuto una frequentazione. Davanti alle accuse della donna, l’uomo ha subito smentito: “Mi faccio un biglietto aereo e vado in Honduras a farmi una vacanza, io non ho mai detto che andrò in Honduras!”,

Non è ancora nulla di certo, ma è sicuro che Armando e Biagio non siano gli unici volti noti di Uomini e Donne in lizza per prendere parte all’Isola dei Famosi. Non resta altro che attendere nuovi aggiornamenti.