Uomini e Donne, è crisi tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo? Arriva la conferma

Nelle ultime settimane si è spesso vociferato di una possibile crisi per una coppia nata nello studio di Uomini e Donne. Si tratta di Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, ex volti non solo di UeD, ma anche di Temptation Island. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, a confermare la crisi tra i due è proprio la Cilia.

LA CONFERMA DI TERESA – Una volta iniziato a circolare il rumor sull’ex coppia di UeD, i due non hanno rilasciato alcun commento. Nonostante l’assenza di smentite o conferme, ai fan non sono sfuggiti alcuni dettagli presenti nell’account Instagram di Teresa.

La donna ha infatti eliminato tutti i video e le foto in cui era presente Di Carlo, iniziando a condividere malinconiche e tristi IG Stories. A confermare l’aria di crisi che tira tra lei e il marito è una didascalia che accompagna una foto recentemente pubblicata:

“Un grazie non basta, no non basta. Perché in questi giorni ogni singolo messaggio vostro mi ha scaldato il cuore ma soprattutto ho percepito quello che fino a poco tempo fa sembrava essere svanito. La solidarietà, amarsi l’un l’altro, aiutarsi a vicenda… sembrava quasi che molti valori erano del tutto persi. Invece no! Si può amare in mille modi, ma se una persona cade, bisogna aiutarla sempre. Grazie”.

Nelle ultime ore, inoltre, su TikTok Teresa ha pubblicato un video in cui parla di voltare pagina e ricominciare. Che la storia tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne sia addirittura giunta al termine?

A parlare è stata anche Deianira Marzano, ammettendo nelle storie su Instagram che: ‘Ho parlato con lei. Non mi ha detto nulla, ma solo che qualsiasi cosa si tratti ne parlerà poi lei, per evitare che le persone giungano a conclusioni affrettate”.