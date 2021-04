Uomini e Donne: è finita tra Claudio Cervoni e Sabina Ricci

Claudio e Sabina erano usciti da poco da Uomini e Donne. Proprio lui aveva le aveva chiesto di uscire dal programma per viversi al di fuori. In realtà le cose tra i due non sono andate molto bene, anzi si sono già lasciati. Da poco è circolata la notizia che a lasciare Sabina è stato proprio Claudio.

I MOTIVI DELLA ROTTURA TRA CLAUDIO E SABINA – Alla base delle difficoltà tra Claudio e Sabina ci sono state incomprensioni caratteriali. Per lui si è trattata di una storia vera. Ha anche elogiato la redazione dicendo che non la dimenticherà mai. Ha poi dichiarato circa la fine della sua storia con Sabina:

“Piano piano sono uscite delle cose che a me sono risultate pesanti. […] aveva delle paure, soprattutto della mia partenza e pensava che questa ci avrebbe allontanati. Anche quando la portavo su da me, quando ho fatto l’atto notarile lei è andata via. Mi ha messo il muso, non mi diceva quale fosse il problema, ma si vedeva che lei stava male per questa cosa. Ho percepito la gelosia da parte sua. L’ho lasciata io”.

Inoltre ha spiegato che lei era troppo gelosa. Si è poi reso conto che è svanita la complicità che avevano. Inoltre per lui questi tipi di problemi sarebbero dovuti nascere in un secondo momento, mentre ora era troppo presto. “Al momento avrei anche potuto sopportare il suo lato caratteriale non compatibile col mio, ma la realtà è che non ci incontriamo”, ha dichiarato.

Ha poi spiegato che con lei aveva un problema diverso ogni giorno. Inoltre per quanto riguarda la sua reazione ha dichiarato: “Lei ha una sua idea, dice che glielo avrei dovuto dire prima. Ma io non lo sapevo prima”. Inoltre pare che lei si sia messa a piangere e lo abbia contattato svariate volte, ma lui non le ha mai risposto. Per ora non ha intenzione di tornare con lei.