Uomini e Donne, è finita tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza? Le parole dell’ex Cavaliere

Negli ultimi tempi ad incuriosire i fan di Uomini e Donne è quanto sta accadendo tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. In molti, infatti, hanno iniziato a ipotizzare che tra i due ci sia aria di crisi. Il silenzio sui social da parte di entrambi, starebbe alimentando questi rumors.

Nelle ultime ore, inoltre, si è aggiunta una nuova indiscrezione che vedrebbe i due pronti a tornare al Trono Over. Dopo tutto questo chiacchiericcio, ad intervenire sulla questione è stato proprio Alessandro. Attraverso una sua IG Story, l’ex Cavaliere ha rivelato come stanno realmente le con la Platano.

COSA STA ACCADENDO? – Mentre l’ex Dama è in Sardegna, intenta a godersi qualche giorno di relax, Alessandro è ancora immerso nel lavoro. Questa loro distanza fisica e la mancanza di scatti e video di coppia, ha portato i followers a sospettare che tra i due sia successo qualcosa.

A escludere una possibile crisi di coppia è stato Lorenzo Pugnalone. L’esperto di Uomini e Donne, infatti, ha fatto notare che se realmente fosse successo qualcosa, i due ex volti di UeD lo avrebbero annunciato sui social. Molto probabilmente, quindi, si tratta di un periodo un po’ giù che potrebbe quindi passare.

A dare ragione a Lorenzo, smentendo quindi le voci su una possibile crisi, è stato proprio Alessandro. Nelle ultime ore, attraverso le sue IG Stories, Vicinanza ha pubblica una serie di foto insieme alla Platano durante la loro vacanza a Capri. Ad accompagnare gli scatti è la tenera didascalia: “In 2 è tutto lì. Si ama in 2. Si litiga in 2. Si ha voglia in 2. Ci si ritrova in 2. Love you”