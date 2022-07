Uomini e Donne, è finita tra una storica coppia: l’annuncio sui social

È giunta al capolinea la storia d’amore di una delle coppie più amate dal pubblico di Uomini e Donne. Si tratta Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, che nella giornata di ieri hanno annunciato la loro rottura.

L’ANNUNCIO SUI SOCIAL – È il 2016 quando Riccardo e Camilla hanno deciso di abbandonare lo studio di UeD insieme. Una volta lontano dalle telecamere del dating-show, precisamente dopo soli sei mesi di relazione, decidono di prendere parte a Temptation Island.

Una volta conclusa l’esperienza nel docu-reality, Camilla e Riccardo hanno sempre vissuto la loro storia lontana dai radar del gossip. A distanza di 6 anni dalla scelta avvenuta a Uomini e Donne, la coppia ha però annunciato la rottura.

Attraverso le sue IG Stories, l’ex corteggiatrice ha deciso di informare i fan della decisione presa insieme a Riccardo. Ha inoltre spiegato i motivi che hanno portato a tale decisione:

“Scrivo queste parole per fare chiarezza, una volta e per tutte e per il rispetto che ho per chi mi segue.

“Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine. Da qualche giorno io e Riccardo abbiamo deciso di prendere strade diverse. Non ci vedrete più nella stessa casa, obiettivi lavorativi e personali ci portano ad una separazione. Non rinnego nulla, purtroppo le persone cambiano e le storie finiscono. È un momento delicato, spero che i motivi che hanno portato alla rottura restino personali”.

Nel suo annuncio, Camilla ha chiesto ai fan di rispettare la loro decisione e la loro privacy. I due, infatti, stanno attualmente attraversando un momento abbastanza delicato, hanno quindi bisogno di calma e tempo.