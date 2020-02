Uomini e Donne: è guerra tra Maria De Filippi e un Cavaliere del Trono Over

Domani pomeriggio andrà in onda una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Come si è potuto constatare, quest’anno sembra proprio che il Trono Over abbia fatto breccia nel cuore del pubblico. Infatti, si è registrato un calo d’ascolti per il Trono Classico, portando così il programma a mandare con più frequenza le storie degli over. Ad appassionare i telespettatori sono le varie discussioni, spesso accese, dei Cavalieri e delle Dame. In questi vari scontri, Maria De Filippi si è spesso dimostrata pacata e pronta a portare la pace. In questa puntata, però, sembra proprio che un Cavaliere abbia fatto infuriare la padrona di casa.

MARIA DE FILIPPI FURIOSA CON ARMANDO – In questa nuova puntata, tra Armando Incarnato e Veronica Ursida si accenderanno i toni. Maria, inaspettatamente perché totalmente contrario al suo solito modo di fare, perderà la calma, infuriandosi con il Cavaliere. La conduttrice inizierà ad accusare l’uomo di avere un comportamento sbagliato con le varie Dame con cui si è frequentato.

ARMANDO ABBANDONA IL PROGRAMMA? – Per Maria, Incarnato usa sempre toni accesi nei confronti delle varie donne, riducendole poi alle lacrime. Il comportamento del Cavaliere non è mai piaciuto alla conduttrice e le ennesime lacrime di una Dama a causa di Armando, porterà la De Filippi a un gesto inaspettato. Infatti, la regina di Canale 5 chiederà a Tina Cipollari di salutare il pubblico, abbandonando successivamente lo studio. Che questa sia la fine del percorso di Armando a Uomini e Donne?