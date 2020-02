Uomini e Donne: è rivalità tra Giovanna Abate e Sara Shaimi

Come tutti voi saprete Giovanna Abate, ex corteggiatrice di Giulio Raselli, è stata chiamata da Maria De Filippi per il trono. È infatti lei la nuova tronista. Nelle puntate andate in onda, peró, non sono mancati subito i primi litigi con l’altra tronista, Sara.

GIOVANNA ABATE E SARA SHAIMI: È GIÀ RIVALITÀ – Pare che Giovanna abbia portato in esterna ben tre corteggiatori di Sara: Sammy, Sonny e Alessandro. La tronista Sara non ha esitato a chiamarla subito “gatta morta”.

UN NUOVO CORTEGGIATORE PER SARA E GIOVANNA – Un nuovo corteggiatore sceso per entrambe ha fatto sicuramente aumentare la rivalità tra le due giovani troniste. Si tratta di Nicolas Bovi. Il ragazzo era già sceso per corteggiare una tronista ma quest’ultima non l’aveva colpito abbastanza e aveva deciso di andare via. Adesso è sceso per entrambe. Ne vedremo davvero delle belle visto che sia Giovanna che Sara sembrerebbero essere molto interessate. Nicolas è conosciuto pure per essere il primo compagno di Beatrice Valli. E’ infatti il padre del suo primo figlio, Alessandro.